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2021
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Лавров рассказал о влиянии попыток Запада вводить новые ограничения
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Введение США и Евросоюзом санкций против России и Китая, а также попытки Запада вводить новые ограничения на мировых рынках противоречат нормам ВТО, заявил глава МИД РФ Сергей... ПРАЙМ, 31.03.2021
сергей лавров, европа, санкции, новости, мировая экономика, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Введение США и Евросоюзом санкций против России и Китая, а также попытки Запада вводить новые ограничения на мировых рынках противоречат нормам ВТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы за то, чтобы конкуренция была честной. В данной ситуации против Китая применяются недобросовестные методы, как и против РФ. Попытки США и, к сожалению, взявшей с них пример Европы прибегать по поводу и без к рестрикциям, к подрыву позиций конкурентов, введению искусственных ограничений на мировых рынках, противоречащих нормам ВТО — все это из данной области", — сказал Лавров, выступая на специальной сессии ближневосточной конференции клуба "Валдай".