МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Введение США и Евросоюзом санкций против России и Китая, а также попытки Запада вводить новые ограничения на мировых рынках противоречат нормам ВТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лукашенко ввел ответные санкции против Евросоюза

"Мы за то, чтобы конкуренция была честной. В данной ситуации против Китая применяются недобросовестные методы, как и против РФ. Попытки США и, к сожалению, взявшей с них пример Европы прибегать по поводу и без к рестрикциям, к подрыву позиций конкурентов, введению искусственных ограничений на мировых рынках, противоречащих нормам ВТО — все это из данной области", — сказал Лавров, выступая на специальной сессии ближневосточной конференции клуба "Валдай".