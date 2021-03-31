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Годовая инфляция в еврозоне в марте ожидаемо ускорилась
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Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в марте, по предварительной оценке, ускорилась до 1,3% с 0,9% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства... ПРАЙМ, 31.03.2021
еврозона, мировая экономика, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в марте, по предварительной оценке, ускорилась до 1,3% с 0,9% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.
Годом ранее, в марте 2020 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 0,7%.
Базовая годовая инфляция в марте, по предварительной оценке, составила 0,9% против 1,1% в феврале. Аналитики ждали значения показателя на уровне 1,1%..