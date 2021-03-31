МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в марте, по предварительной оценке, ускорилась до 1,3% с 0,9% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx. И корабль плывет: эпопея с блокировкой Ever Given подошла к концу

Годом ранее, в марте 2020 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 0,7%.

Базовая годовая инфляция в марте, по предварительной оценке, составила 0,9% против 1,1% в феврале. Аналитики ждали значения показателя на уровне 1,1%..