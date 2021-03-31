МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Финансовая самостоятельность регионов РФ в последние годы снижается, надо увеличивать долю доходов, которыми они смогут распоряжаться сами, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

"У нас увеличилась централизация доходов в рамках консолидированного бюджета", — сказал Кудрин, выступая с докладом о работе контрольного ведомства за 2020 год. И корабль плывет: эпопея с блокировкой Ever Given подошла к концу

"Мы увеличиваем дотации субъектам федерации, в том числе связанные и с антикризисными мерами, в том числе связанные с национальными проектами — у нас общий объем поддержки субъектов РФ даже вырос существенно — но это связанная помощь, окрашенная. А самостоятельность субъектов снижается в части тех ресурсов, которыми они могут свободно распоряжаться, и покрытия полномочий субъектов Российской Федерации, на наш взгляд, недостаточно", — заявил он.

"Нам надо увеличивать ту долю ресурсов, которыми субъекты РФ будут распоряжаться самостоятельно", — полагает глава Счетной палаты.

С другой стороны, по его словам, в регионах сохраняется низкая финансовая дисциплина, плохое качество прогнозирования и финансового планирования. "Придется в ближайшие два-три года в работе с субъектами РФ уделять внимание вопросам долга", — сказал он.