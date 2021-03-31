МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития, Минтрансу и "Росатому" проанализировать стоимость доставки грузов по Северному морскому пути, и заявил, что ее необходимо сделать дешевле, чем через Суэцкий канал.

"Я попросил министерство по развитию Дальнего Востока, Минтранс и "Росатом" вместе провести экономический анализ. Мы обязаны сделать так, чтобы перевозка грузов по Северному морскому пути была не дороже, а лучше — дешевле, чем по Суэцкому каналу", — сказал Трутнев журналистам. В Кремле рассказали, почему Россия кредитует Белоруссию

Он отметил, что если для этого потребуется какая-то отдельная государственная программа, отдельная поддержка, то это надо сделать.

"Запуская огромный проект, мы не сможем сразу генерировать прибыль. Какое-то количество времени нам придется вкладывать. Это общая ситуация по любому инвестиционному проекту. Поэтому на начальном периоде нам надо этот проект раскрутить", — заявил вице-премьер.

По его словам, стоимость перевозки грузов по Севморпути обсуждалась на заседании в правительстве, и пока она дороже, чем через Суэцкий канал.

"Мы взяли эту стоимость перевозки на базе стоимости перевозки одного сорокафутового контейнера. К сожалению, оказалось, что везти по Северному морскому пути пока несколько дороже. Процентов на 30. Это плохо, потому что Северный морской путь короче, и везти по нему дороже нельзя", — отметил Трутнев.