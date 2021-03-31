МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Украина не является крупным покупателем российской пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств и картона: доля экспорта данных товаров из РФ в эту страну в целом не превышает 10%, подсчитало РИА Новости на основе данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Кабинет министров Украины с 10 апреля запретил ввоз в страну из России пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги и изделий из нее. Перечень запрещенных товаров пополнился, в частности, моющими, поверхностно-активными веществами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.

С точки зрения сельскохозяйственной продукции Украина является весьма крупным производителем пшеницы и подсолнечного масла, поэтому объем импорта данной продукции из России невелик. Так, по итогам трех кварталов 2020 года, по данным ФТС, Россия экспортировала 24,756 миллиона тонн пшеницы, из них на Украину — лишь 11,282 тысячи тонн (0,05% в общем объеме поставок из РФ). Украина запретила импорт ряда товаров из России

Экспорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла составил 2,817 миллиона тонн, на Украину было отгружено 16,742 тысячи тонн (0,59% в общем объеме). Поставки других видов товаров были выше. Так, Россия по итогам трех кварталов экспортировала 289,651 тысячи тонн моющих средств, доля Украины в поставках составила 7,6% (в страну было поставлено 22,064 тысячи тонн).

Поставки из России газетной бумаги за отчетный период составили 860,31 тысячи тонн, крафт-бумаги — 878,183 тысячи тонн. Экспорт на Украину составил 18,432 тысячи тонн и 8,896 тысячи тонн соответственно, доля страны 2,1% и 1% соответственно.

Однако поставки немелованных бумаги и картона были более существенными: если общий экспорт данной продукции из России за период составил 332,555 тысячи тонн, то Украина закупила 34,395 тысячи тонн продукции (10,3% в общем объеме российского экспорта).