МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Дикий капитализм неприемлем, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин допустил национализацию ряда предприятий для сохранения занятости

"Цель бизнеса, на первый взгляд, это извлечение прибыли, но нормальный современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно", — сказал Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

По его словам, в конечном счете это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. "Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову", — пояснил Путин.