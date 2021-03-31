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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210331/833362168.html
Путин заявил о неприемлемости дикого капитализма
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Дикий капитализм неприемлем, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Цель бизнеса, на первый взгляд, это извлечение... ПРАЙМ, 31.03.2021
экономика, россия, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Дикий капитализм неприемлем, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Цель бизнеса, на первый взгляд, это извлечение прибыли, но нормальный современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно", — сказал Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.
По его словам, в конечном счете это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. "Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову", — пояснил Путин.