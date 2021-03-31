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2021
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Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло хуже прогноза
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Число рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло на 517 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 31.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло на 517 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 550 тысяч.
Показатель февраля был при этом пересмотрен до роста на 176 тысяч с роста на 117 тысяч.
В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в марте выросло на 174 тысячи, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 188 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 155 тысяч рабочих мест.
В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест выросло на 437 тысяч, в секторе производства товаров – на 80 тысяч. При этом показатель для частных строительных компаний страны в марте вырос на 32 тысячи, в производственном секторе — на 49 тысяч.