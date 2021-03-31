МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло на 517 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 550 тысяч. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

Показатель февраля был при этом пересмотрен до роста на 176 тысяч с роста на 117 тысяч.

В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в марте выросло на 174 тысячи, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 188 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 155 тысяч рабочих мест.

В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест выросло на 437 тысяч, в секторе производства товаров – на 80 тысяч. При этом показатель для частных строительных компаний страны в марте вырос на 32 тысячи, в производственном секторе — на 49 тысяч.