МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, предварительно, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в 2022 и 2023 годах на 4,7% и 5,8% соответственно, но конечные цифры зависят от ситуации в экономике. Путин заявил о неприемлемости дикого капитализма

"Мы предусмотрели сейчас в бюджете на 2022 и 2023 годы увеличение минимального размера оплаты труда соответственно на 4,7% и 5,8% — это пока предварительные цифры. Безусловно, они зависят от того, как будет складываться ситуация в экономике", — сказала Голикова на церемонии подписания генсоглашения между объединениями профсоюзы, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.