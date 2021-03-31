2021-03-31T15:30:20+03:00
2021-03-31T15:30:20+03:00
2021-03-31T15:30:20+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210331/833362323.html
Голикова спрогнозировала рост МРОТ в 2022 и 2023 годах
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, предварительно, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в 2022 и 2023 годах на 4,7% и 5,8% соответственно, но конечные цифры... ПРАЙМ, 31.03.2021
татьяна голикова, россия, мрот, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83236/49/832364939.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83236/49/832364939.jpg
https://1prime.ru/images/83236/49/832364934.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83236/49/832364934.jpg
https://1prime.ru/images/83236/49/832364931.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83236/49/832364931.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210331/833362168.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, предварительно, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в 2022 и 2023 годах на 4,7% и 5,8% соответственно, но конечные цифры зависят от ситуации в экономике.
"Мы предусмотрели сейчас в бюджете на 2022 и 2023 годы увеличение минимального размера оплаты труда соответственно на 4,7% и 5,8% — это пока предварительные цифры. Безусловно, они зависят от того, как будет складываться ситуация в экономике", — сказала Голикова на церемонии подписания генсоглашения между объединениями профсоюзы, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.