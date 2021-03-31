ЖЕНЕВА, 31 мар — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила прогноз роста мировой торговли в 2021 году до 8%, в октябре прошлого года ожидалось, что рост составит 7,2%, следует из доклада ВТО, обнародованного в среду. Токсичный канал. Чем грозит человечеству "Суэцкая пробка"

"Перспективы быстрого восстановления мировой торговли улучшились, поскольку во второй половине прошлого года торговля товарами росла быстрее, чем ожидалось. Согласно новым оценкам ВТО, ожидается, что объем мировой торговли товарами вырастет на 8,0% в 2021 году после падения на 5,3% в 2020 году, продолжая восстановление после спада, вызванного пандемией, который достиг своего дна во втором квартале прошлого года", — говорится в докладе ВТО.

По прогнозу организации, в 2022 году рост торговли замедлится до 4,0%, и последствия пандемии будут по-прежнему ощущаться, поскольку эти темпы расширения все еще оставят торговлю ниже ее предпандемического тренда.

Как заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, сильный отскок в мировой торговле с середины прошлого года помог смягчить удар пандемии для людей.

"Сохранение открытых международных рынков будет иметь важное значение для восстановления экономики после этого кризиса, а быстрое, глобальное и справедливое внедрение вакцин является необходимым условием для сильного и устойчивого восстановления, в котором мы все нуждаемся", — сказала Оконджо-Ивеала, комментируя представленный прогноз. Китай заливает топливом рынки Азии назло США

ОБЪЕМ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ В 2020 ГОДУ

Объем мировой торговли товарами в 2020 году сократился на 5,3%, в октябре прогнозировалось, что сокращение по итогам года составит 9,2%, следует из доклада Всемирной торговой организации.

"За весь 2020 год товарооборот снизился на 5,3%… Это падение меньше, чем снижение на 9,2%, предусмотренное в предыдущем прогнозе ВТО в октябре 2020 года. Более высокие, чем ожидалось, показатели к концу года отчасти можно объяснить объявлением в ноябре о новых вакцинах COVID-19, что способствовало повышению доверия бизнеса и потребителей", — говорится в докладе ВТО.

Отмечается, что ускорение роста торговли и производства во второй половине 2020 года также было поддержано значительными мерами госполитики, включая пакет мер по стимулированию экономики США.