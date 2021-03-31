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https://1prime.ru/state_regulation/20210331/833363919.html
Путин и сотрудники Кремля сдали декларации о доходах за 2020 год
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Президент РФ Владимир Путин и высокопоставленные сотрудники Кремля отчитались о своих доходах за 2020-й год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства, замглавы... ПРАЙМ, 31.03.2021
дмитрий песков, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и высокопоставленные сотрудники Кремля отчитались о своих доходах за 2020-й год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства, замглавы администрации Дмитрий Песков.
Он утвердительно ответил на вопрос, сдали ли они декларации: "Да".
В прошлом году в середине апреля Путин из-за пандемии своим указом продлил до 1 августа срок представления деклараций о доходах чиновников за 2019 год. Однако, как ранее сообщил Песков, в этом году сроки переноситься не будут. Декларации должны быть опубликованы, как правило, это происходит через 2-3 недели.
Согласно опубликованным декларациям, Путин в 2019 году задекларировал доход в 9,726 миллиона рублей, что на миллион с лишним больше, чем он заработал в 2018 году.