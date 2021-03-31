МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и высокопоставленные сотрудники Кремля отчитались о своих доходах за 2020-й год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства, замглавы администрации Дмитрий Песков. Путин сообщил о закреплении тенденций к восстановлению экономики России

Он утвердительно ответил на вопрос, сдали ли они декларации: "Да".

В прошлом году в середине апреля Путин из-за пандемии своим указом продлил до 1 августа срок представления деклараций о доходах чиновников за 2019 год. Однако, как ранее сообщил Песков, в этом году сроки переноситься не будут. Декларации должны быть опубликованы, как правило, это происходит через 2-3 недели.

Согласно опубликованным декларациям, Путин в 2019 году задекларировал доход в 9,726 миллиона рублей, что на миллион с лишним больше, чем он заработал в 2018 году.