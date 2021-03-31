МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 23 по 29 марта осталась на уровне прошлой недели — 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 2,2%, сообщает Росстат. Ряд овощей в России за неделю вырос в цене

"За период с 23 по 29 марта 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала марта – 100,7%, с начала года – 102,2% (справочно: март 2020 года – 100,6%, с начала года – 101,3%)", — говорится в сообщении.

Неделей ранее Росстат фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,2%, до этого за период с 10 по 15 марта — 0,1%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,2%.

Росстат также сообщает, что цены на путевки в санаторий подорожали на 0,1%. Путевки в дома отдыха, пансионаты снизились на 0,4%, проживание в хостелах — на 0,1%. Тарифы на услуги городского транспорта не изменились.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России в марте замедлится до 0,5-0,6% в месячном исчислении после 0,8% в феврале.