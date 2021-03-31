МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Расследование инцидента с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом Ever Given может выявить невиновность капитана, однако в любом случае администрация канала не отвечает за происшествие, компенсации будут выплачивать, скорее всего, страховые компании, заявили опрошенные РИА Новости египетские эксперты.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу. Советник президента Египта адмирал Мохаб Мамиш сообщал РИА Новости, что на устранение возникшей "пробки" из кораблей уйдет около четырех дней, канал работает круглосуточно.

" Суэцкий канал

Токсичный канал. Чем грозит человечеству "Суэцкая пробка"

ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ

"Расследование инцидента с севшим на мель судном ведется администрацией Суэцкого канала, клубами морской обороны и страховыми компаниями, которые будут выплачивать компенсации", — заявил РИА Новости бывший член совета правления администрации Суэцкого канала Ваиль Каддур. Клубы морской обороны в Египте являются некоммерческими объединениями владельцев судов, в случае инцидентов берущими на себя расходы.

"Как правило, в ходе расследований подобных происшествий происходит ознакомление со всеми документами судна, приказами, которые отдавал капитан, всеми техническими вопросами, чтобы установить ошибки, которые привели к инциденту", — пояснил Каддур. По итогам расследования будет опубликован отчет, в котором будет указана виновная сторона.

По словам Каддура, в случае доказанной вины капитана, компании-оператора судна или компании-владельца именно эти компании обязаны будут возместить ущерб. "В эту сумму входит стоимость работ буксиров и дноуглубительных судов, убытки в результате приостановки навигации – другие компании подадут иски с требованием компенсаций", — заявил эксперт.

ВИНЫ КАНАЛА НЕТ

По его мнению, возложить ответственность за случившееся на администрацию канала невозможно, так как решения в итоге принимает капитан судна, а пилоты от канала лишь консультируют.

"В любом случае администрация Суэцкого канала не может быть ответственной за инцидент, так как ее законы и Константинопольская конвенция (об обеспечении свободного плавания по Суэцкому каналу от 1888 года – ред.) освобождают ее от ответственности", — сказал Каддур.

С ним согласна глава кафедры инженерии Морской академии Египта Хиба Лахита. "Пилоты канала находятся на борту судна, но они лишь оказывают консультацию, решение – обязанность только капитана", — сказала она.

Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал

Экономист рассказал, кто выиграл от "пробки" в Суэцком канале

В СЛУЧАЕ НЕВИНОВНОСТИ КАПИТАНА…

Лахита не исключила и такого развития событий, когда в отчете будет указано, что капитан не виноват. "Это происходит в редких случаях. Есть, конечно, факторы, из-за которых капитан может быть лишен ответственности за случившееся, например погодные условия. Но это установит расследование, в котором будет представлена компания-владелец судна", — сказала эксперт.

Если расследование установит, что все решения капитана были правильными, а судно технически исправно и инцидент произошел из-за форс-мажора (например, из-за погодных условий), компания-владелец будет оправдана. "Тогда все компенсации на себя возьмут страховые компании, если в страховку судна была включена страховка на аварии из-за непогоды", — пояснила Лахита.

Каддур отметил, что подобные гигантские контейнеровозы подвержены высокой парусности в узких каналах, тогда как в открытом море им не грозит опасность. "В результате расследования, возможно, будут приняты меры относительно прохода кораблей таких размеров через канал. Их могут заставить подчиняться определенным нормам при особых погодных условиях", — отметил Каддур.