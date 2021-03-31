МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Расследование инцидента с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом Ever Given может выявить невиновность капитана, однако в любом случае администрация канала не отвечает за происшествие, компенсации будут выплачивать, скорее всего, страховые компании, заявили опрошенные РИА Новости египетские эксперты.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу. Советник президента Египта адмирал Мохаб Мамиш сообщал РИА Новости, что на устранение возникшей "пробки" из кораблей уйдет около четырех дней, канал работает круглосуточно. Токсичный канал. Чем грозит человечеству "Суэцкая пробка"

ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ

"Расследование инцидента с севшим на мель судном ведется администрацией Суэцкого канала, клубами морской обороны и страховыми компаниями, которые будут выплачивать компенсации", — заявил РИА Новости бывший член совета правления администрации Суэцкого канала Ваиль Каддур. Клубы морской обороны в Египте являются некоммерческими объединениями владельцев судов, в случае инцидентов берущими на себя расходы.

"Как правило, в ходе расследований подобных происшествий происходит ознакомление со всеми документами судна, приказами, которые отдавал капитан, всеми техническими вопросами, чтобы установить ошибки, которые привели к инциденту", — пояснил Каддур. По итогам расследования будет опубликован отчет, в котором будет указана виновная сторона.

По словам Каддура, в случае доказанной вины капитана, компании-оператора судна или компании-владельца именно эти компании обязаны будут возместить ущерб. "В эту сумму входит стоимость работ буксиров и дноуглубительных судов, убытки в результате приостановки навигации – другие компании подадут иски с требованием компенсаций", — заявил эксперт.

ВИНЫ КАНАЛА НЕТ

По его мнению, возложить ответственность за случившееся на администрацию канала невозможно, так как решения в итоге принимает капитан судна, а пилоты от канала лишь консультируют.

"В любом случае администрация Суэцкого канала не может быть ответственной за инцидент, так как ее законы и Константинопольская конвенция (об обеспечении свободного плавания по Суэцкому каналу от 1888 года – ред.) освобождают ее от ответственности", — сказал Каддур.

С ним согласна глава кафедры инженерии Морской академии Египта Хиба Лахита. "Пилоты канала находятся на борту судна, но они лишь оказывают консультацию, решение – обязанность только капитана", — сказала она. Экономист рассказал, кто выиграл от "пробки" в Суэцком канале

В СЛУЧАЕ НЕВИНОВНОСТИ КАПИТАНА…

Лахита не исключила и такого развития событий, когда в отчете будет указано, что капитан не виноват. "Это происходит в редких случаях. Есть, конечно, факторы, из-за которых капитан может быть лишен ответственности за случившееся, например погодные условия. Но это установит расследование, в котором будет представлена компания-владелец судна", — сказала эксперт.

Если расследование установит, что все решения капитана были правильными, а судно технически исправно и инцидент произошел из-за форс-мажора (например, из-за погодных условий), компания-владелец будет оправдана. "Тогда все компенсации на себя возьмут страховые компании, если в страховку судна была включена страховка на аварии из-за непогоды", — пояснила Лахита.

Каддур отметил, что подобные гигантские контейнеровозы подвержены высокой парусности в узких каналах, тогда как в открытом море им не грозит опасность. "В результате расследования, возможно, будут приняты меры относительно прохода кораблей таких размеров через канал. Их могут заставить подчиняться определенным нормам при особых погодных условиях", — отметил Каддур.