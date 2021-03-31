КИЕВ, 31 мар — ПРАЙМ. Семья президента Украины Владимира Зеленского задекларировала 817 тысяч долларов доходов в 2020 году, из них зарплата главы государства составила 12 тысяч долларов, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера в среду. Путин и сотрудники Кремля сдали декларации о доходах за 2020 год

"Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22 747 791 гривну (около 817,3 тысячи долларов — ред.)… Сумма зарплаты, которую получил президент в отчетный период, составила 336 тысяч гривен (около 12 тысяч долларов)", — говорится в сообщении.

По данным офиса, Зеленский также задекларировал роялти в размере 166,4 тысячи долларов и новый объект недвижимости на правах временного пользования – госдачу.

Вместе с тем семья президента указала доход в 484 тысячи долларов от продажи недвижимого имущества и земельного участка в селе Иванковичи Киевской области. Также семья Зеленского заработала 96 тысяч долларов на сдаче жилья в аренду. Проценты по депозитам семьи президента и доходы по облигациям составили 15,8 тысячи долларов. При этом супруга президента Елена в прошлом году получила зарплату и роялти в размере 34,2 тысячи долларов.

Семья украинского президента в прошлом году заплатила налогов на сумму 66,7 тысячи долларов.

В мае 2019 года Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно которой доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили свыше 1 миллиона долларов.