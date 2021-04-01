МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. С 1 апреля в России индексируют социальную пенсию, изменятся правила приёма экзаменов на получение водительских прав, а также будет введена единая минимальная цена пачки сигарет. О том, что еще изменится в нашей жизни с начала второго квартала года, читайте в материале агентства "Прайм".

Индексация социальных пенсий

Традиционно в апреле каждого года в России индексируются социальные пенсии и пенсии нескольких категорий федеральных льготников. В этом году на индексацию выделят почти 13 миллиардов рублей, что повысит размер социальных пенсий на 3,4%. Средний размер выплат составит 10 183 рубля. Индексация затронет 3,9 миллиона россиян, которые не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии. Правительство утвердило индексацию социальных пенсий

Пенсию проиндексируют ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда, чернобыльцам, космонавтам и лётчикам-испытателям, а также военнослужащим, которые получили инвалидность вследствие военной травмы, и некоторым другим категориям.

Пособия на детей от 3 до 7 лет

С 1 апреля пересматриваются ведённые в 2020 году детские пособия для условно малоимущих семей. Часть из них сможет претендовать на увеличение этого пособия, а у некоторых родителей, наоборот, могут отнять право на выплаты. Россиянам пояснили, как оформить новую выплату на детей

На увеличение размера пособий могут рассчитывать семьи, в которых получение таких выплат на детей от 3 до 7 лет не позволяет увеличить среднемесячный доход до одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. Пособие может вырасти в полтора — два раза.

Лишиться выплат могут "подозрительно бедные" семьи. К примеру, если люди предоставляют справки о небольшом доходе, но при этом владеют дорогостоящим имуществом, пособий они не получат.

Пожилым рекомендована удаленка

Работников старше 65 лет выводят с больничных, но рекомендуют работать на удаленке. С 1 числа также перестают действовать временные правила оформления больничных листов на работников старше 65 лет в связи с коронавирусным карантином.

Новые правила для автомобилистов

В апреле ожидаются довольно серьезные изменения для водителей автотранспорта. В частности, меняются правила приёма экзаменов на получение водительских прав.

Испытаний на площадке или автодроме больше не будет. Навыки будущих автомобилистов будут проверяться сразу на экзамене "в городе". В России утверждены новые правила экзаменов на водительские права

Кроме того, вместо инструктора автошколы на переднем сиденье рядом с водителем теперь будет находиться сотрудник ГИБДД, который уполномочен на приём экзамена. Именно он теперь должен будет иметь доступ к дублирующим элементам управления.

Эксперименты по маркировке пива

С 1 апреля под маркировку подпадает ещё одна группа товаров — пиво, но пока лишь в качестве эксперимента. Эксперимент продлится до 31 августа 2021 года, после чего можно ожидать введения обязательной маркировки данной продукции. Названы сроки эксперимента по маркировке пива в России

Единая минимальная цена пачки сигарет

Минимальная стоимость пачки сигарет на витрине будет рассчитываться по новой схеме. Вводится единая минимальная цена такого товара. Её будет рассчитывать и публиковать Минсельхоз на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет

Согласно этой формуле, в 2020 году единая минимальная цена пачки сигарет составила бы 89,75 рубля. В 2021 году это должно быть 107,78 рубля. А в 2022-м — 111,98 рубля.