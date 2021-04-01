МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающих отраслях РФ в марте снизился до 51,1 пункта с 51,5 пункта в феврале, сообщает исследовательская организация Markit.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил 51,1 в марте и, слегка опустившись с февральского показателя 51,5 баллов, указал на умеренное улучшение деловой конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Минпромторг прокомментировал ситуацию с поставками сахара и масла

По данным организации, более умеренному общему росту способствовало замедление темпов роста объемов производства.

Организация отмечает, что новые заказы в марте росли третий месяц подряд, однако минимальными темпами. Незначительный рост был связан с увеличением спроса традиционных клиентов. При этом новые экспортные заказы упали еще больше, но темпы сокращения замедлились с февраля.

"Мартовские данные PMI свидетельствуют о потере темпов роста в производственном секторе России. Увеличение цен и нехватка предложения ограничили производство, в то время как снижение потребительского спроса повлияло на рост новых заказов. Напряжение в глобальных цепочках поставок снова привело к значительному росту производственных затрат. Хотя компании увеличивали свои отпускные цены более медленными темпами, тем не менее, они были одними из максимальных за шесть лет, с целью частично компенсировать стремительный рост издержек", — приводится в сообщении комментарий экономиста компании IHS Markit Шиан Джонс.