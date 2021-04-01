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В России появится единая региональная система инвестиционного развития
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Единая информационная система инвестиционного развития регионов появится в России, сообщает во вторник пресс-служба губернатора Сахалинской области — председателя комиссии по... ПРАЙМ, 01.04.2021
регионы, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр — ПРАЙМ. Единая информационная система инвестиционного развития регионов появится в России, сообщает во вторник пресс-служба губернатора Сахалинской области — председателя комиссии по инвестициям Госсовета РФ Валерия Лимаренко.
"Единая информационная система инвестиционного развития региона появится в РФ. Она определит минимальный набор требований к региональным информационным системам. В её рамках будут установлены единые стандарты оказания услуг инвесторам и отображения информации", — сообщили в пресс-службе.
Планируется сформировать геоинформационные инвестиционные карты по каждому из субъектов РФ, которые будут содержать данные о портфелях инвест-проектов и земельных участках, транспортно-логистической, инженерной и образовательной инфраструктуре, работающих в регионе строительных компаниях, специальных налоговых режимах и административно-территориальной делении региона, сообщили в пресс-службе.
"Этот инструмент позволит инвестору получить всю необходимую информацию для принятия решения и получить полный перечень услуг в режиме одного окна", — приводит пресс-служба слова Лимаренко.
Уточняется, что порталом предусмотрены также возможности подачи заявки на привлечение и переподготовку персонала. Особое внимание будет уделено сервисному сопровождению инвесторов.