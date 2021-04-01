МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте вырос до исторического рекорда в 62,5 пункта с 57,9 пункта в феврале, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Назван регион, где нельзя купить Apple с предустановленным российским ПО

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя до 62,4 пункта, что соответствовало предварительной оценке.

PMI в области промышленного производства Германии в марте, по окончательным данным, вырос до рекордных 66,6 пункта против 60,7 пункта в феврале. Показатель совпал с предварительной оценкой.

Во Франции индикатор в марте вырос до 59,3 пункта с 56,1 пункта в феврале, предварительная оценка составляла 58,8 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.