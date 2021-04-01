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Индекс PMI промышленности еврозоны в марте вырос до исторического рекорда
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Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте вырос до исторического рекорда в 62,5 пункта с 57,9 пункта... ПРАЙМ, 01.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте вырос до исторического рекорда в 62,5 пункта с 57,9 пункта в феврале, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя до 62,4 пункта, что соответствовало предварительной оценке.
PMI в области промышленного производства Германии в марте, по окончательным данным, вырос до рекордных 66,6 пункта против 60,7 пункта в феврале. Показатель совпал с предварительной оценкой.
Во Франции индикатор в марте вырос до 59,3 пункта с 56,1 пункта в феврале, предварительная оценка составляла 58,8 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.