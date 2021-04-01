МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Власти ведут работу по реструктуризации кредитной нагрузки регионов и переводу этих кредитов в более дешевые по линии государства, чтобы высвободить деньги для реализации планов развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Ведется очень активная работа с регионами, Путин неоднократно говорил о том, что когда регион наращивает долговую нагрузку за счет дорогих частных кредитов из коммерческих банков, то фактически регион попадает в ловушку этой долговой зависимости. И вместо того, чтобы заниматься проектами развития, региону приходится большую часть доступных средств тратить на то, чтобы затыкать дыры по этим кредитам, обслуживать эти кредиты, вот это и есть ловушка, о которой говорил президент", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что имел в виду Путин, говоря о ловушке, в которую попали некоторые регионы, когда их главы предпочли бюджетным кредитам коммерческие. Власти одобрили распространение единого налогового платежа на бизнес

Он добавил, что президент критиковал "ту ситуацию, когда при наличии возможности получения дешевых заимствований по линии государства, вместо этого некоторые регионы наращивают долговую нагрузку по линии коммерческих банков".

"Ведется активная работа по реструктуризации этой кредитной нагрузки, по переводу этих кредитов в более дешевые кредиты по линии государства и в целом облегчению долговой нагрузки регионов и высвобождению средств для планов развития", — отметил Песков.

Накануне на совещании с членами правительства президент заявил, что власти будут решать ситуацию, когда главы регионов бюджетным кредитам предпочитают коммерческие, загоняя бюджеты в ловушку.