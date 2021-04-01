МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Заявления, прозвучавшие в ходе интервью президента США Джозефа Байдена о российском лидере Владимире Путине, — это возмутительная беспрецедентная риторика, но на практике США начали разрушать отношения с РФ задолго до этого, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Лавров сказал, что Россия никогда не будет "замораживать" граждан ЕС

"То, что прозвучало в интервью президента США Байдена каналу ABC, – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Они продолжились при администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов "ладить", но "ему не давали". Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере", — сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

В качестве примера он напомнил, что Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) "почил в бозе" достаточно давно.