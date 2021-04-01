МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о санкциях США в отношении РФ и планах по продвижению инфраструктуры НАТО на восток, заявил, что Вашингтон "упражняется в бессмысленности". Стало известно об активности военных кораблей в зоне "Северного потока 2"

"Диапазон моих оценок происходящего – от "упражнения в бессмысленности" до "опаснейшей игры со спичками", — сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".

Кроме того, США заявляют, что продолжат вводить санкции против проекта "Северный поток 2". В середине марта Вашингтон также расширил экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

В начале марта Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.