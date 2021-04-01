МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 марта, выросло на 61 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 719 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, напротив, ожидали снижения показателя на 4 тысячи — до 680 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 20 марта, был пересмотрен до 658 тысяч с 684 тысяч.

Такой темп роста показателя стал сильнейшим с начала января, тогда показатель подскочил на 123 тысячи. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 10,5 тысячи с пересмотренного показателя — до 719 тысяч, что согласно данным минтруда является минимумом с середины марта 2020 года. Первоначальный показатель был пересмотрен в сторону повышения — до 729,5 тысячи с 736 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 марта, снизилось на 46 тысяч с показателя предыдущей недели — до 3,794 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,84 миллиона с 3,87 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.