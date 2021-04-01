2021-04-01T16:27:36+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210401/833370310.html
Международные резервы России снизились за неделю
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https://россиясегодня.рф
. Международные резервы РФ с 19 по 26 марта снизились на 0,6% и составили 577,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. "Международные резервы по состоянию на 26 марта... ПРАЙМ, 01.04.2021
экономика, резервы, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 19 по 26 марта снизились на 0,6% и составили 577,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Международные резервы по состоянию на 26 марта составили 577,7 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 3,2 миллиарда долларов, или на 0,6%, в результате отрицательной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года