2021-04-01T17:11:59+03:00
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Деловая активность в промышленности США в марте выросла лучше прогноза
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Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте вырос до 64,7% со значения февраля в 60,8%, свидетельствуют данные американского Института управления... ПРАЙМ, 01.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте вырос до 64,7% со значения февраля в 60,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста индикатора до 61,3%.
Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в марте вырос до 59,6% с уровня февраля в 54,4%.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.