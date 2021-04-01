МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте вырос до 64,7% со значения февраля в 60,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Рост числа заявок на пособие по безработице в США за неделю побил рекорд

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста индикатора до 61,3%.

Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в марте вырос до 59,6% с уровня февраля в 54,4%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.