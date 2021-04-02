МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Оптимальная структура российского рынка предполагает работу нескольких крупных национальных экосистем, конкурирующих между собой и с иностранными компаниями, и нишевых игроков, которые смогут удовлетворять спрос россиян за пределами экосистем, говорится в докладе ЦБ. Банк России изменил структуру международных резервов страны

"Оптимальной целевой структурой российского рынка можно считать работу на нем как минимум нескольких крупных национальных экосистем, конкурирующих между собой и с иностранными игроками. Одновременно с этим нишевые поставщики будут удовлетворять спрос клиентов за пределами экосистем – если качество или цена конкретного продукта или услуги, предлагаемых экосистемой, не устраивает потребителя", — пишет регулятор.

Банк России пояснил, что, например, человек может предпочесть покупку фермерских продуктов в магазине у дома, а не доставку продуктов или готовой еды через экосистему. "Присутствие на рынке менее масштабных, нишевых или новых платформ будет поддерживать конкуренцию с экосистемами-лидерами, замещая их на тех сегментах, где смогут предложить потребителю инновационную технологию или сервисы другого уровня качества", — надеется ЦБ.

Регулятор считает, что такая структура национального рынка будет отвечать требованиям времени, обеспечивать необходимую динамику внедрения изменений, создавать должный уровень добросовестной конкуренции и подпитывать инновации, без которых невозможно представить дальнейшее развитие цифровой экономики.