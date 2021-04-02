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Госдума перенесла отчет правительства на более позднюю дату
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Отчет правительства в Госдуме перенесен на более позднюю дату, он состоится после послания президента Федеральному собранию, сообщил РИА Новости источник в кабмине. Ранее... ПРАЙМ, 02.04.2021
госдума, правительство рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Отчет правительства в Госдуме перенесен на более позднюю дату, он состоится после послания президента Федеральному собранию, сообщил РИА Новости источник в кабмине.
Ранее сообщалось, что выступление главы правительства РФ Михаила Мишустина с отчетом о работе кабмина за 2020 год планируется 21 апреля. Позже в СМИ появились сообщения о возможном переносе даты, однако глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщала РИА Новости, что никаких изменений по дате отчета правительства нет. В пятницу первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил журналистам, что ежегодный отчет кабмина в нижней палате парламента планируется после оглашения президентом послания.
"Отчет правительства в Госдуме перенесен на более позднюю дату, после послания президента", — сказал собеседник агентства.
В начале недели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о возможности оглашения Владимиром Путиным послания 22 апреля, отметив, что дата послания скоро будет названа.