МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Отчет правительства в Госдуме перенесен на более позднюю дату, он состоится после послания президента Федеральному собранию, сообщил РИА Новости источник в кабмине. Российский бизнес ждет внедрения единого налогового платежа

Ранее сообщалось, что выступление главы правительства РФ Михаила Мишустина с отчетом о работе кабмина за 2020 год планируется 21 апреля. Позже в СМИ появились сообщения о возможном переносе даты, однако глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщала РИА Новости, что никаких изменений по дате отчета правительства нет. В пятницу первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил журналистам, что ежегодный отчет кабмина в нижней палате парламента планируется после оглашения президентом послания.

"Отчет правительства в Госдуме перенесен на более позднюю дату, после послания президента", — сказал собеседник агентства.

В начале недели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о возможности оглашения Владимиром Путиным послания 22 апреля, отметив, что дата послания скоро будет названа.