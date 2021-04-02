МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Безработица в США в марте снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, следует из данных министерства труда страны. Доллар стабилен перед статистикой по безработице в США

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, также ожидали снижения уровня безработицы до 6% в марте, при этом прогнозировался рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 647 тысяч.

При этом показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе вырос рекордными с сентября темпами. А показатель прошлого месяца был пересмотрен до 468 тысяч со 379 тысяч.

Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в марте снизилась на 0,1% в месячном выражении и составила 29,96 доллара, а в годовом выражении — поднялась на 4,2%.

Безработица в США подскочила в апреле 2020 года до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.