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Безработица в США в марте ожидаемо снизилась до 6%
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Безработица в США в марте снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, следует из данных министерства... ПРАЙМ, 02.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Безработица в США в марте снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, следует из данных министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, также ожидали снижения уровня безработицы до 6% в марте, при этом прогнозировался рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 647 тысяч.
При этом показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе вырос рекордными с сентября темпами. А показатель прошлого месяца был пересмотрен до 468 тысяч со 379 тысяч.
Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в марте снизилась на 0,1% в месячном выражении и составила 29,96 доллара, а в годовом выражении — поднялась на 4,2%.
Безработица в США подскочила в апреле 2020 года до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.