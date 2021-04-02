МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Специалисты международной страховой компании Euler Hermes спрогнозировали восстановление российской экономики в 2021 году.

Эксперты отметили, что в 2020 году российская экономика сократилась на 3,1% из-за глобального кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Еще одним немаловажным фактором было названо заметное падение цен на нефть. Показатели внешнеторговой активности значительно ослабли, но поскольку импорт (-13,7%) упал сильнее, чем экспорт (-5,1%), общее изменение реального ВВП в 2020 году оказалось не таким серьезным. Эксперт рассказал, когда нужно срочно менять доллары на рубли

Специалисты считают, что в 2021 году рост реального ВВП составит 2,5%. Слабое начало года экономисты связывают со второй волной пандемии. По их мнению, ограничительные меры по COVID-19 окажут давление на внутренний и внешний спрос. Однако вакцинация против коронавируса может положительно повлиять на экономику уже во втором полугодии 2021 года.

Низкие цены на нефть — еще один фактор, сдерживающий потенциальный рост. Согласно прогнозам экономистов, стоимость черного золота будет составлять около 48 долларов США за баррель в 2021 году и 57 долларов за баррель в 2022 году.

При этом, предполагают они, в 2022-м экономика России вырастет уже на 3%.

В статье подчеркивается, что осторожная и хорошо продуманная экономическая политика обеспечила Москве подушку безопасности против санкций. Эксперты обратили внимание на надежность денежно-кредитной политики России, взвешенную налогово-бюджетную политику и диверсификацию экспорта. Кроме того, правительство проводит дедолларизацию экономики — многолетняя кампания по снижению зависимости от американских активов привела к тому, что доля золота в общих международных резервах Центрального банка России впервые за всю историю превысила долю доллара.