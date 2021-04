КАИР, 3 апр – ПРАЙМ. Все 422 судна, попавшие в "пробку" из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, прошли через Суэцкий канал, заявил в субботу глава администрации канала Усама Рабиа. Токсичный канал. Чем грозит человечеству "Суэцкая пробка"

"Все 422 судна общей грузоподъемностью в 22 миллиона тонн, ожидавшие своей очереди после инцидента с Ever Given, прошли через русло Суэцкого канала", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Рабиа. Он отметил, что операция выполнена в рекордные сроки и является достижением работников канала.

Канал работал круглосуточно для пропуска судов в отличие от обычного режима работы.

В субботу через канал прошло 61 судно из стоявших в очереди, отметил Рабиа.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась.

Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщил ранее Рабиа. Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.