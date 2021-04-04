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2021
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Кравчук выдвинул от имени Киева ультиматум на переговорах по Донбассу
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Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной... ПРАЙМ, 04.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Майю Пирогову. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Свое требование он адресовал модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.
По его словам, если Пирогова явится на встречу, то представители Киева покинут ее.
"Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса", — отметил Кравчук.
Глава делегации добавил, что ему неизвестно, примет ли Пирогова участие в следующем заседании ТКГ, поскольку до этого сообщалось о ее болезни.
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