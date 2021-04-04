МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Майю Пирогову. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". Кравчук обвинил Россию в стремлении "уничтожить Украину"

Свое требование он адресовал модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.

По его словам, если Пирогова явится на встречу, то представители Киева покинут ее.

"Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса", — отметил Кравчук.

Глава делегации добавил, что ему неизвестно, примет ли Пирогова участие в следующем заседании ТКГ, поскольку до этого сообщалось о ее болезни.

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