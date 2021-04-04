МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником, отметив, что благодаря самоотверженному труду их предшественников за минувшие десятилетия были достигнуты выдающиеся успехи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. На сколько России хватит запасов нефти

Путин отметил, что геологи могут гордиться многими поколениями своих предшественников — героев-первопроходцев, людей особой жизненной закалки.

"За минувшие десятилетия, благодаря их самоотверженному труду и беззаветной преданности избранному делу, были открыты крупные месторождения полезных ископаемых, достигнуты выдающиеся успехи в освоении минерально-сырьевой базы, укреплении индустриального, энергетического, оборонного потенциала страны", — говорится в телеграмме.

Президент выразил убеждение, что сохраняя и развивая традиции ветеранов, геологи будут и дальше эффективно решать поставленные задачи.

"В день 55-летия вашего профессионального праздника от души желаю вам здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов", — говорится в сообщении.

День геолога начал отмечаться в первое воскресенье апреля с 1966 года.