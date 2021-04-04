МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В текущем 2021 году страны мира будут быстро восстанавливать свои экономики после вызванного пандемией коронавируса кризиса. Однако некоторые из них, в том числе и Россия, могут отстать от "лидеров постпандемийного мира", коими могут стать США и Китай.

Как пишет Bloomberg Economics, это тесно связано с темпами вакцинации населения от COVID-19, а также жесткой монетарной политикой.

Опрошенные эксперты прогнозируют, что мировая экономика в целом будет восстанавливаться рекордными темпами. Ее рост составит рекордные за более чем полвека 6,9% годовых.

В то же время, в отличие от кризиса 2008 года, это восстановление будет носить однобокий характер. причина: разные темпы вакцинации, а также разные финансовые политические модели в разных странах.

Главным драйвером восстановления станут Соединенные Штаты. При этом экономики таких стран, как Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония — продолжат сокращаться.

Из числа развивающихся стран впереди окажется Китай: он смог победить эпидемию COVID-19.

Бразилия, Индия и Россия будут "явно уступать".

При этом, отмечает издание, во многом ситуация зависит от того, как быстро странам удастся вакцинировать значительную часть своих граждан.

Эксперты Bloomberg считают, что в США привита почти 25% населения. В странах Евросоюза — нет и 10%.

В Мексике, Бразилии и России — по 6%.