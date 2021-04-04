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Депутат Госдумы предположил цель новых киевских санкций
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Украинские власти ввели санкции против ряда российских компаний, главным образом чтобы объявить санкции Россотрудничеству и ликвидировать культурный центр в Киеве, заявил РИА... ПРАЙМ, 04.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Украинские власти ввели санкции против ряда российских компаний, главным образом чтобы объявить санкции Россотрудничеству и ликвидировать культурный центр в Киеве, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий.
"Если говорить о составе этого списка, то весь этот список написан для того, чтобы объявить санкции Россотрудничеству, чтобы ликвидировать русский культурный центр Россотрудничества", — отметил Затулин. Он пояснил, что этот культурный центр до сих пор, хоть и в очень "зажатом варианте", официально существовал в Киеве.
"Это продолжение курса на обострение отношений с Россией", — заключил первый замглавы комитета.