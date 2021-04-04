МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Украинские власти ввели санкции против ряда российских компаний, главным образом чтобы объявить санкции Россотрудничеству и ликвидировать культурный центр в Киеве, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий.

"Если говорить о составе этого списка, то весь этот список написан для того, чтобы объявить санкции Россотрудничеству, чтобы ликвидировать русский культурный центр Россотрудничества", — отметил Затулин. Он пояснил, что этот культурный центр до сих пор, хоть и в очень "зажатом варианте", официально существовал в Киеве.

"Это продолжение курса на обострение отношений с Россией", — заключил первый замглавы комитета.