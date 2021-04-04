МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у берегов Мексики, сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 99 километрах юго-западнее города Ла-Ривьера, их очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение зафиксировано в 18:43 по времени UTC (21:43 мск).

Об угрозе цунами не сообщалось.