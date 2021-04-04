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У берегов Мексики произошло землетрясение
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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у берегов Мексики, сообщает Геологическая служба США. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 99... ПРАЙМ, 04.04.2021
землетрясение, мексика, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у берегов Мексики, сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 99 километрах юго-западнее города Ла-Ривьера, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Землетрясение зафиксировано в 18:43 по времени UTC (21:43 мск).
Об угрозе цунами не сообщалось.