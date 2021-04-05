МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Власти округа Мэнати в американском штате Флорида предупредили жителей, что в случае возможного прорыва резервуара с водой на бывшем фосфатном предприятии Пайни-Пойнт близлежащие территории может накрыть волна технической воды в шесть метров высотой. В США оценили восстановление экономики России

В субботу губернатор штата Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в округе Мэнати из-за протекающего резервуара. Власти предупредили, что 480 миллионов галлонов смешанной соленой воды (около 18 тысяч кубометров — ред.) в течение минут могут вылиться на окрестности.

Согласно заявлению центра по чрезвычайным ситуациям округа, вода, выливающаяся из резервуара, "соответствует большинству стандартов качества морской воды" и "не радиоактивна", однако у нее повышен уровень кислотности.

В районе Пайни-Пойнт была объявлена эвакуация из-за угрозы затопления для порядка 316 домов.

"Если произойдет полный прорыв, в течение минут — мы сейчас сократили объем в резервуаре до 340 миллионов галлонов — все это может полностью вылиться в течение минут,… волной воды в 20 футов высотой (6 метров — ред.)", — заявил администратор округа Скотт Хоупс в ходе совместной с губернатором пресс-конференции.

Хоупс призвал всех тех, кто находится в зоне эвакуации, последовать совету властей и покинуть свои дома.

При этом Хоупс отметил, что заключенные тюрьмы округа Мэнате, находящаяся в зоне эвакуации, были переведены на второй этаж здания, куда вода, в соответствии с прогнозами, не достанет.

Губернатор Флориды заявил в ходе конференции, что в среднем удается выкачать около 33 миллионов галлонов воды в день, и национальная гвардия штата должны доставить ещё 20 дополнительных насосов.

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