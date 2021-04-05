МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5% от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад – в Тамбовской и Магаданской областях, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы лидеры в рейтинге уровня средних зарплат в российской провинции

ОБЩИЙ СПАД

Как отмечают аналитики, показатели естественного и миграционного движения населения в субъектах РФ за период 2018-2020 годов свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась миграционным притоком. Зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов.

Эксперты поясняют, что сильнее всего на ухудшение демографии повлиял 2020 год, когда основное влияние на демографические процессы оказала пандемия коронавируса. Она с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой, привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.

Данные показывают: по сравнению с 2019 годом убыль населения в 2020 году выросла в 18 раз. При этом смертность выросла на 18%. Как следует из результатов рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости по данным Росстата за последние три года, общий прирост численности населения наблюдался в 21 субъекте РФ. В региональном разрезе диапазон значений показателя варьируется от 16,8% в Севастополе до 0,1% в Республике Бурятия, при среднем значении по этой группе регионов в 2,8%.

ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ

Регионами-лидерами рейтинга по приросту численности населения стали Севастополь, где отмечен рост на 16,8%, Республика Ингушетия (рост на 5,6%), Ленинградская область (рост на 4,3%) и Чеченская Республика (рост на 4,2%). Более чем на 3,5% численность жителей выросла в четырех регионах, умеренный рост населения в диапазоне 3,5%-1,5% отмечен в девяти субъектах РФ, в пределах 1,5%-0,5% выросло население в пяти регионах, практически не изменилось (рост менее 0,5%) в трех регионах РФ. Составлен рейтинг регионов с самыми высокими отраслевыми зарплатами

Наибольший общий прирост жителей в количественном выражении наблюдался в Московской области (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи человек), Краснодарском крае (83,7 тысячи человек), минимальный — в Чукотском автономном округе (0,22 тысячи человек).

По статистике, за последние три года миграционный прирост населения наблюдался в 31 регионе. В этой группе максимальный прирост отмечен в Московской области (266,9 тысячи человек), а минимальный — в Чукотском автономном округе (0,02 тысячи человек). Естественный прирост населения наблюдался в 17 субъектах РФ. По этому показателю регионы различались в 456 раз. Максимальный естественный прирост зафиксирован в Республике Дагестан (91,2 тысячи человек), а минимальный в Чукотском автономном округе (0,2 тысячи человек).

Анализ показателей свидетельствует о том, что сохраняются тенденции роста населенности столичных и экономически развитых регионов России с высоким уровнем жизни, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.

В семи регионах общий прирост населения объясняется естественными причинами и миграцией, в том числе в Москве, где естественный прирост составил тысячу человек, а миграционный – 147,9 тысячи человек, Тюменской области (7,5 тысячи человек и 37,4 тысячи человек), Ханты-Мансийском автономном округе (30,6 тысячи человек и 2,3 тысячи человек), Республике Ингушетия (19,5 тысячи человек и 7,9 тысячи человек), Республике Саха (Якутия) (14,9 тысячи человек, и 2,8 тысячи человек), Республике Алтай (2,4 тысячи человек и 0,6 тысячи человек) и Чукотском автономном округе (0,2 тысячи человек, и 0,02 тысячи человек).

В семи регионах общий прирост населения наблюдался за счет естественных причин, в том числе в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Тыве, Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Бурятия, Ненецком автономном округе.

Также в семи субъектах РФ общий прирост населения зафиксирован за счет миграционного притока, а именно в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Калининградской области, Севастополе, Республике Адыгея.

УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ

За последние три года естественная убыль населения наблюдалась в 68 регионах. Среди них этот показатель различался в 62 раза: В Нижегородской области естественная убыль составила 61,8 тысячи человек, а в Камчатском крае – 0,96 тысячи человек. Миграционный отток жителей отмечен в 54 регионах страны, среди которых данный показатель различается в 173 раза: В Омской области миграционный отток составил 34,6 тысячи человек, а в Ненецком автономном округе – 0,2 тысячи человек. Уровень безработицы вырос в большинстве регионов

Наиболее неблагополучная демографическая ситуация отмечалась в 44 субъектах страны, в которых общее снижение численности населения наблюдалось как за счет его естественной убыли, так и миграционного оттока. Как свидетельствуют данные статистики, особенно сложная ситуация сложилась в Саратовской области, где естественная убыль составила 45,8 тысячи человек, а миграционная убыль 20,7 тысячи человек, в Кемеровской области (- 46,2 тысячи человек и —14,7 тысячи человек) и Омской области (-61,8 тысячи человек и —35 тысяч человек).

В 16 регионах численность населения сократилась только за счет естественной убыли. Среди них самый высокий показатель — в Нижегородской области, где естественная убыль составила 61,8 тысячи человек, в Ростовской области (-61,3 тысячи человек), Самарской области (-47 тысяч человек).

За счет миграционного оттока общее снижение численности населения наблюдалось в трех регионах: в Республике Северная Осетия-Алания (-11,5 тысячи человек), Республике Калмыкия (-5,8 тысячи человек) и Карачаево-Черкесской Республике (-2,6 тысячи человек).

Регионами, занявшими последние строчки рейтинга, стали: Тамбовская область с убылью населения в размере 3,8%, Магаданская область (-3,5%), Еврейская автономная область (на —3,4%). Численность населения сократилась более чем на 3,5% в двух регионах, спад населения в размере 3,5%-1,5% отмечен почти в половине субъектов РФ (40 регионов), убыль жителей на 1,5%-0,5% — в 18 регионах, снижение менее чем на 0,5% отмечено в трех субъектах РФ.

Наибольшая убыль жителей в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской области (-66,5 тысячи человек), Кемеровской области (-60,9 тысячи человек), Нижегородской области (-56,9 тысячи человек), Омской области (-55,8 тысячи человек) и Алтайском крае (-53,3 тысячи человек). Состав последней десятки в 2020 году по сравнению с демографическим рейтингом – 2019 года изменился: вместо Новгородской и Архангельской областей в последнюю десятку рейтинга опустились Смоленская область и Республика Мордовия, в которых произошло значительное снижение рождаемости, рост смертности, а также усилился миграционный отток жителей.

По мнению экспертов РИА Новости, в 2021 году численность населения страны продолжит снижение на фоне социального неблагополучия семей из-за негативных последствий пандемии. Кроме того, продлится действие эффекта демографической ямы.

Аналитики отмечают, что влияние пандемии COVID-19 обостряет неблагополучную демографическую ситуацию как в плане миграционных процессов, ограничивая приток мигрантов, так и естественного прироста населения, провоцируя рост смертности и падение рождаемости населения. Среди основных тенденций — продолжение естественной убыли населения, миграционный прирост ожидается низким, смертность населения замедлится в ходе растущей вакцинации жителей, считают эксперты.

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