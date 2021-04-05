МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в марте вырос до 55,8 пункта с 52,2 пункта в феврале, сообщает исследовательская организация Markit. Россияне задолжали почти триллион рублей по кредитам

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit российской сферы услуг составил 55,8 балла в марте и, поднявшись над февральским показателем в 52,2, указал на максимальный рост за семь месяцев. Рост деловой активности во многом был связан с более высоким спросом со стороны клиентов на фоне более слабых ограничений, связанных с коронавирусом 2019 (COVID19)", — говорится в сообщении.

Как отмечает Markit, спрос со стороны иностранных клиентов вырос. Увеличение новых экспортных заказов было первым более чем за год и самым резким с октября 2019 года. Некоторые компании отметили, что рост был связан с выпуском новых продуктов и направлений бизнеса. Правительство выделит миллиард рублей на поддержку промышленности

Между тем, расходы, с которыми столкнулись российские поставщики услуг, в марте заметно выросли. Рост затрат часто объяснялся более высокими ценами поставщиков на фоне дефицита и задержек, а также неблагоприятных колебаний обменного курса. Более того, темпы инфляции закупочных цен были самыми высокими с января 2019 года, после повышения НДС.

"Российские поставщики услуг заявили об усилении клиентского спроса в марте, поскольку новые заказы росли самыми быстрыми темпами с августа прошлого года. Тем не менее, расширение осуществлялось не только за счет отечественных клиентов, поскольку объемы новых заказов из-за рубежа увеличивались максимальными темпами с октября 2019 года. На композитном уровне компании сферы услуг стимулировали общий подъем активности в частном секторе, поскольку производители потеряли определенную динамику роста", — приводится в сообщении комментарий экономиста компании IHS Markit Шиан Джонс.