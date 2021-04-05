МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Отчет Счетной палаты в Госдуме запланирован на 7 апреля

"Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место мы уточним, место оглашения сейчас прорабатывается. Разные варианты", — сказал Песков журналистам.

По словам Пескова, в ближайшие дни также будет объявлена аккредитация для СМИ на это мероприятие и одновременно с этим объявлено о месте проведения.

Пресс-секретарь главы государства не стал анонсировать темы послания президента РФ парламенту, включая вопрос об индексации пенсий.

"Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас. Что касается пенсий работающим пенсионерам, то вы знаете, что правительство активно занималось этой темой", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли глава государства затрагивать в послании тему изменений пенсионной системы, в частности, идет ли речь об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Песков добавил, что на эту тему есть действительно разные соображения, которые направлялись на имя президента в администрацию.