МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Темы вакцинации, индексации пенсий работающим пенсионерам, повышения уровня жизни граждан и поддержки экономики могут быть затронуты в послании президента РФ Федеральному собранию, полагает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием 21 апреля.

"Я полагаю, что могут быть затронуты тема индексации пенсий работающим пенсионерам, предложения по достижению уровня преодоления бедности, в это входят и вопросы трудоустройства, отплаты труда", — сказал Рязанский РИА Новости в понедельник.

По его мнению, может обсуждаться и тема вакцинации, "поскольку это касается безопасности страны".

По мнению законодателя, не будет обойдена вниманием и тема демографии, в ее рамках может обсуждаться дальнейшая модернизация первичного звена здравоохранения, поддержание здорового образа жизни.

"Может быть затронута тема профессионального спорта, и в этом контексте – предстоящих Олимпийских игр в Токио", — полагает политик.

Кроме того, в послании внимание может быть уделено теме "укрепления экономики РФ, поддержки бизнеса и, как следствие, — создание новых рабочих мест", предположил Рязанский.