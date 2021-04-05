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Россия частично ограничивает поставки картошки из Египта
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Россельхознадзор с 6 апреля вводит временные ограничения на поставки картофеля из одного из регионов Египта из-за обнаружения вредной бактерии, сообщается на сайте ведомства... ПРАЙМ, 05.04.2021
египет, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 6 апреля вводит временные ограничения на поставки картофеля из одного из регионов Египта из-за обнаружения вредной бактерии, сообщается на сайте ведомства.
Вредоносная бактерия Pseudomonas, вызывающая бурую гниль картофеля и включенная в перечень карантинных объектов ЕАЭС, была выявлена в одной из зон возделывания в Египте. При этом египетская сторона сообщала об отсутствии указанного возбудителя в этой зоне. Карантинный объект несет прямую угрозу широкому спектру сельскохозяйственных и промышленных культур.
"Учитывая изложенное, Россельхознадзор с 6 апреля 2021 года вводит временные ограничения на поставки картофеля в Российскую Федерацию из Арабской Республики Египет, произведенного в указанной зоне, до полной ликвидации очагов выявленного карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта", — говорится в сообщении.
Бурая бактериальная гниль картофеля – широко распространенное заболевание, преимущественно в странах с теплым и влажным климатом. Снижает урожайность на восприимчивых сортах картофеля до 50%. При хранении потери могут превышать 40%.