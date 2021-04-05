МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 6 апреля вводит временные ограничения на поставки картофеля из одного из регионов Египта из-за обнаружения вредной бактерии, сообщается на сайте ведомства.

Вредоносная бактерия Pseudomonas, вызывающая бурую гниль картофеля и включенная в перечень карантинных объектов ЕАЭС, была выявлена в одной из зон возделывания в Египте. При этом египетская сторона сообщала об отсутствии указанного возбудителя в этой зоне. Карантинный объект несет прямую угрозу широкому спектру сельскохозяйственных и промышленных культур.

"Учитывая изложенное, Россельхознадзор с 6 апреля 2021 года вводит временные ограничения на поставки картофеля в Российскую Федерацию из Арабской Республики Египет, произведенного в указанной зоне, до полной ликвидации очагов выявленного карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта", — говорится в сообщении.

Бурая бактериальная гниль картофеля – широко распространенное заболевание, преимущественно в странах с теплым и влажным климатом. Снижает урожайность на восприимчивых сортах картофеля до 50%. При хранении потери могут превышать 40%.