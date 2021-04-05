МОСКВА, 5 апр ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в G20, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии по обеспечению участия Российской Федерации в "Группе двадцати"… Настоящее распоряжение вступает в силу до дня его подписания", — говорится в документе.

Согласно утвержденному составу, председателем комиссии назначена шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш, ответственный секретарем стал замдиректора департамента экономического сотрудничества МИД России Марат Бердыев.

Кроме того, в комиссию вошли замглавы Минобрнауки Наталья Бочарова, первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко, первый замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко, замглавы Минпромторга Алексей Груздев, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, замглавы Ростуризма Елена Лысенкова, замглавы Минфина Тимур Максимов, замминистра культуры РФ Алла Манилова, замглавы МИД Александр Панкин, замглавы Минцифры России Максим Паршин, статс-секретарь — замглавы Минприроды Светлана Радченко, замглавы Минздрава Олег Салагай, замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, заместитель начальника управления президента РФ по внешней политике Алексей Шишаев, первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, замглавы Минэнерго Анатолий Яновский.