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2021
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"Белавиа" возобновит регулярные рейсы из Минска в Казань с 13 апреля
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Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 13 апреля возобновляет выполнение регулярных рейсов из Минска в Казань и обратно, сообщила в понедельник пресс-служба перевозчика. "Еще одно... ПРАЙМ, 05.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 5 апр — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 13 апреля возобновляет выполнение регулярных рейсов из Минска в Казань и обратно, сообщила в понедельник пресс-служба перевозчика.
"Еще одно направление в копилку российских городов. С 13 апреля Belavia возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Казань-Минск. Начинаем возобновление рейсов с полетов один раз в неделю. Вылет из Минска — по вторникам, из Казани — по средам", — говорится в сообщении пресс-службы на странице "Белавиа" в Facebook.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции Россия в марте 2020 года закрыла регулярное пассажирское авиасообщение с большинством стран. В сентябре прошлого года после длительного перерыва стороны договорились о возобновлении регулярных полетов между Минском и Москвой компаниями "Белавиа" и "Аэрофлот".
С 8 февраля было решено на взаимной основе увеличить количество регулярных авиарейсов Москва — Минск, а также возобновить воздушное сообщение между Ростовом-на-Дону и Минском и Санкт-Петербургом и Минском. Со 2 апреля "Белавиа" опять начала регулярно летать в Калининград, а с 11 апреля планируется возобновление полетов в Нижний Новгород.