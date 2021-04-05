МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, создающий налоговые условия для увеличения легального рынка подержанной электронной и бытовой техники. На рассмотрение Думы его планируется вынести 13 апреля.

Документ распространяет особый порядок определения НДС на случай продажи организациями подержанной электронной и бытовой техники, выкупленной у граждан. Конкретный перечень такой техники должно утвердить правительство РФ. Сейчас аналогичный порядок действует для автомобилей — когда организация продает купленную у физлица машину, НДС взимается исходя не из цены продажи, а из разницы между ценой продажи и ценой выкупа. И именно по автомобилям наиболее распространена схема trade-in (обмен старой машины на новую с доплатой).

Реализация законопроекта позволит установить справедливую налоговую нагрузку на компании, реализующие электронную или бытовую технику, приобретенную у граждан без НДС, а также создать условия для увеличения легального рынка ее продаж, пояснял ранее РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Леонид Симановский.

При этом, по его словам, будут исключены ситуации, когда гражданин фактически дважды платит НДС: первый раз при приобретении им новой техники, второй – из-за того, что продавец при выкупе у него техники будет уменьшать цену на сумму НДС, которую ему придется заплатить при ее продаже.

Бюджетный комитет в понедельник поддержал поправку к законопроекту, которая уточняет срок его вступления в силу. Предполагается, что закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС (квартал).

При этом положения, касающиеся определения налоговой базы при реализации подержанной техники, будут применяться к операциям по ее реализации, совершенным с 1 января 2022 года. Это связано с тем, что "необходимо время для утверждения правительством перечня", пояснил на заседании комитета его глава Андрей Макаров.