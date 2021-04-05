МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Экспорт зерна из России в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) может составить 46,5 миллиона тонн, сообщил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Прогноз по экспортному потенциалу на текущий год составлял 50 миллионов тонн. Мы точно не достигнем этой цели из-за ограничений экспорта, но 46,5 миллиона тонн — это реальная цель, учитывая имеющиеся ограничения", — сказал Зернин в ходе переговоров в рамках деловой миссии, которая организована Федеральным центром развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ.

Глава союза отметил, что текущий сельскохозяйственный год является достаточно неоднозначным. С одной стороны, отметил Зернин, Россия по итогам 2020 года получила один из самых больших урожаев в истории (второй по объему после 2017 года). С другой стороны, правительство РФ ограничило экспорт зерна, введя квоту на вывоз его из страны, а также экспортную пошлину.

Урожаи зерна и пшеницы в России в 2020 году стали вторыми по объему в истории страны: по данным Росстата, валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона тонн. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна и 86,003 миллиона тонн пшеницы.

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов тонн.