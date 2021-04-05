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Москалькова предложила не лишать людей единственного жилья из-за долгов
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться к федеральным властям с предложением рассмотреть возможность не лишать людей единственного жилья... ПРАЙМ, 05.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться к федеральным властям с предложением рассмотреть возможность не лишать людей единственного жилья за долги перед банками.
Ранее партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов рассказал РИА Недвижимость, что с 1 апреля в РФ перестает действовать рекомендация ЦБ РФ для банков не обращать взыскание на заложенные квартиры, если они являются единственным жильем заемщика, а также больше нельзя будет взять ипотечные каникулы по причине заболевания коронавирусом или же существенной потери дохода.
"Продолжаются другие истории, когда это не валютные ипотечники, но люди заложили свое единственное жилье, не рассчитали, и они лишаются этого жилья. Мне кажется, что нельзя выселять из единственного жилья на улицу, и банки должны понимать эти риски. У нас такого закона нет, и я предлагаю законодателю рассмотреть эту тему, с тем, чтобы людей не выселяли на улицу", — сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".
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