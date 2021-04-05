МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уточнении особенностей исполнения федерального бюджета в текущем году, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ, в частности, приостанавливает на 2021 год действие нормы Бюджетного кодекса о распределении субвенций между субъектами РФ законом о федеральном бюджете или о его корректировке. При этом устанавливается право кабмина вносить изменения в распределение ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на предоставление субвенций региональным бюджетам.

Это позволит оперативно направлять частично высвобождающиеся бюджетные средства на финансирование мероприятий по стимулированию работодателей к найму сотрудников и организации обучения для ищущих работу граждан с выплатой стипендий.

Правительство также наделяется правом в текущем году вносить изменения в распределение ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств регионов, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения.

Кабмин обращает внимание, что в связи со снижением планового объема поступления "связанных" доходов в течение года возникает необходимость уменьшения общего объема расходов федерального бюджета. При этом законодательство не позволяет без правки бюджета уменьшить ассигнования по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

Законопроект предоставляет правительству такую возможность, расширяя основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

Правительство подобным образом сможет уменьшить или увеличить общий объем расходов бюджета в связи со снижением планового объема поступления "связанных" доходов.

В случае необходимости оно также будет вправе уменьшить либо увеличить утвержденный объем расходов на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния, в целях его приведения в соответствие с фактической потребностью, определяемой заявкой Пенсионного фонда РФ.