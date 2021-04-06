МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Потребление говядины в России в прошлом году снизилось на 3,4%, до 1,94 миллиона тонн, что стало минимумом за последние десять лет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Россельхозбанка и Национальной мясной ассоциации. Рост цен на сахар и овощи в России за неделю ускорился

По словам главы ассоциации Сергея Юшина, в условиях ограничений в связи COVID-19, перехода на удаленку неопределенности с будущими доходами потребители экономили и выбирали более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину. Также заметное количество говядины приходится на сегмент HoReCa, сократившийся в 2020 году.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов отмечает, что динамика связана с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

Одновременно на 103%, до 20 тысяч тонн, в 2020 году вырос экспорт говядины, 45% поставок пришлось на Китай.

Юшин отмечает, что снижение потребления происходит в сегменте молочных пород, на который приходится до 80% рынка, а потребление говядины мясных пород за семь лет выросло в пять раз, до 300 тысяч тонн, премиальных отрубов — в 12 раз, до 30 тысяч тонн.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев прогнозирует, что говядина будет становиться все более премиальным видом мяса. Поголовье молочных коров из-за повышения надоя молока будет сокращаться, а доля мясных пород — расти.

Он прогнозирует по итогам 2021 года рост потребления говядины из-за восстановления спроса и открытия сегмента HoReCa. Еще одной причиной может стать всплеск цен на свинину и мясо птицы, в том числе из-за эпидемиологической ситуации в производстве этих видов мяса.

По словам Юшина, спрос на мясо молочных пород будет зависеть от динамики доходов населения. Кроме того, сейчас этот продукт конкурирует еще и с индейкой, производство и доступность которой растет.

Читайте также:

Заменители белка могут стать основой почти всех традиционных блюд