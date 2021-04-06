МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. На наибольшую зарплату в сфере производства в России могут рассчитывать соискатели должности главного инженера в столице, а также работника молокозавода на Колыме. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные, предоставленные аналитиками сервиса "Работа.ру". Названы сферы, в которых работодатели не требуют высшего образования

Так, главному инженеру угольной компании в Москве готовы платить от 250 тысяч рублей. Оператор производства цельномолочной и кисломолочной продукции на заводе в Магаданской области может рассчитывать на вознаграждение до 220 тысяч рублей — эта вакансия предполагает вахтовый метод работы, сотруднику будет оплачен проезд до места трудоустройства.

В Якутске на период трех месяцев ищут сварщика Национального агентства контроля сварки с опытом работы от трех лет. Обещанная зарплата — от 165 тысяч рублей.

Обивщику мягкой мебели с опытом работы не менее двух лет намерены платить до 150 тысяч рублей на производственном предприятии в Москве, швейные работы компания-работодатель готова оплачивать дополнительно.

Инженеру-лаборанту по ремонту дорожного покрытия в Якутске готовы платить 150 тысяч рублей, а также предоставлять жилье и трехразовое питание.

В апрельский топ высокооплачиваемых вакансий в производстве вошли должности машиниста буровой установки в Красноярске (150 тысяч рублей), начальника производства во Владимире (до 100 тысяч рублей) и специалиста на предприятии тяжелого станкостроения в Краснодаре (до 100 тысяч рублей).

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