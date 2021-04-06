МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Бизнес-структуры, которые обладают статусом российских производителей, окажутся вне действия новой версии закона, пишет газета "Ведомости".

В частности, законодатели собираются ввести новый термин — "российский разработчик".

Авторами этой инициативы выступает экспертный совет по развитию радиоэлектронной промышленности при Госдуме.

В частности, в совет предлагает комплексно переработать нормативную базу, регулирующую этот сектор. В результате этого должны измениться порядок и условия признания той или иной компании российскими.

Главное изменение заключается в упразднении термина "российский производитель" и внедрения на его место "российского разработчика".

По действующим в настоящее время правилам, для того, чтобы получить статус российского производителя, компании достаточно быть налоговым резидентом России либо одной из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, включает в себя Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию).

В новой редакции закона предлагается прописать, что российским разработчиком признается любая компания, владеющая патентами на определенные технологии, служащие базой для создания добавленной стоимости и извлечения прибыли.