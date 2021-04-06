МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в феврале сохранилась на уровне пересмотренного показателя января в 8,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали показатель на уровне в 8,1%. Показатель января был пересмотрен до 8,3%.

Безработица в ЕС в феврале также сохранилась на уровне января в 7,5%. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

В феврале 2020 года безработица в еврозоне составляла 7,3%, а в ЕС — 6,5%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в феврале составило 15,95 миллиона человек, из них в зоне евро — 13,6 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам февраля была зафиксирована в Польше (3,1%) и Чехии (3,2%). Самый высокий ее уровень наблюдался в Греции (15,8% — по состоянию на декабрь) и Испании (16,1%).