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Безработица в еврозоне в феврале неожиданно сохранилась на уровне января
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Безработица в еврозоне в феврале сохранилась на уровне пересмотренного показателя января в 8,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики,... ПРАЙМ, 06.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в феврале сохранилась на уровне пересмотренного показателя января в 8,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали показатель на уровне в 8,1%. Показатель января был пересмотрен до 8,3%.
Безработица в ЕС в феврале также сохранилась на уровне января в 7,5%.
В феврале 2020 года безработица в еврозоне составляла 7,3%, а в ЕС — 6,5%.
В абсолютном выражении число безработных в ЕС в феврале составило 15,95 миллиона человек, из них в зоне евро — 13,6 миллиона.
Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам февраля была зафиксирована в Польше (3,1%) и Чехии (3,2%). Самый высокий ее уровень наблюдался в Греции (15,8% — по состоянию на декабрь) и Испании (16,1%).