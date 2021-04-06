2021-04-06T13:37:24+03:00
2021-04-06T13:37:24+03:00
2021-04-06T13:37:24+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210406/833400450.html
В Кремле прокомментировали снижение доли иностранцев в госдолге России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Никакого кризиса в экономике России нет, как нет и повода для обеспокоенности из-за снижения доли иностранных инвесторов в российском госдолге, заявил пресс-секретарь президента... ПРАЙМ, 06.04.2021
экономика, иностранцы, россия, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83311/47/833114766.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83311/47/833114766.jpg
https://1prime.ru/images/83311/47/833114765.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83311/47/833114765.jpg
https://1prime.ru/images/83311/47/833114753.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83311/47/833114753.jpg
https://1prime.ru/business/20210403/833355540.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Никакого кризиса в экономике России нет, как нет и повода для обеспокоенности из-за снижения доли иностранных инвесторов в российском госдолге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких в данном случае кризисных явлений нет. Вы знаете, что в зависимости от международной конъюнктуры происходит отток или приток международных инвесторов, кривая постоянно изменяется. Поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности. Здесь есть потребность в ритмичной и планомерной работе, чем и занимается правительство", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают экономическую ситуацию в России, не вызывает ли она беспокойство, в том числе, из-за снижения доли иностранцев в российском госдолге.