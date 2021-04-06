МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Никакого кризиса в экономике России нет, как нет и повода для обеспокоенности из-за снижения доли иностранных инвесторов в российском госдолге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не потянут и Турцию". Что будет с ценами на летний отдых-2021

"Никаких в данном случае кризисных явлений нет. Вы знаете, что в зависимости от международной конъюнктуры происходит отток или приток международных инвесторов, кривая постоянно изменяется. Поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности. Здесь есть потребность в ритмичной и планомерной работе, чем и занимается правительство", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают экономическую ситуацию в России, не вызывает ли она беспокойство, в том числе, из-за снижения доли иностранцев в российском госдолге.